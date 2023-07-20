Бантиком или тонкие: Как определить характер женщины по форме её губ

Встретив девушку своей мечты, не спешите сразу же звать её под венец. Вполне возможно, что характер у дамы не из лёгких. Однако благодаря физиогномике "прочитать" человека, что стоит перед вами, стало куда проще. Достаточно посмотреть на губы.

Что говорят о девушке губы среднего размера

Девушки со средними губами обладают уравновешенным и спокойным характером. Фото © Shutterstock

Обычные симметричные губы среднего размера означают, что у девушки довольно уравновешенный характер, к решению жизненных вопросов она подходит здраво. Разозлить такую особу не так-то просто, а вот рассмешить куда легче. В душе обладательницы средних губ — дружелюбные оптимистки, которые умеют прислушиваться к чужому мнению. Они идеально подходят для семейной жизни и создают крепкие и надёжные союзы со своей половинкой.

Тонкие губы и характер женщины

Девушки с тонкими губами предпочитают одиночество, они вполне самодостаточны и независимы сами по себе. Не любят демонстрировать эмоции и ведут себя сдержанно. По этой причине тонкогубых красавиц считают замкнутыми, холодными и нелюдимыми. Но в действительности они просто готовы показать своё истинное, весёлое и счастливое лицо лишь самым дорогим и близким людям.

Что можно сказать про женщину с пухлыми губами

Обладательницы пухлых губ — особы капризные, но чудесные матери. Фото © Shutterstock

Обладательницы крупных пухлых губок — довольно капризные особы. Никогда не окажутся в одиночестве, так как любят общаться и находиться в центре внимания. Это ласковые и добрые жёны и матери, стремящиеся окружить своей заботой близких людей. Однако им не претит и некоторая расчётливость. В погоне за лёгкой жизнью и удовольствиями девушки с пухлыми губками могут проявлять циничность, а при необходимости и даже некоторую бессердечность, если того требуют обстоятельства.

Кукольные губы — как определяют характер

Девушки с небольшими пухлыми губами, которые ещё называют кукольными, — настоящие кокетки. На первом месте для них собственное удобство, однако это вовсе не значит, что они готовы идти по головам. Наоборот, чужие интересы играют для таких женщин большое значение и ущемлять кого-то они не станут. Дамы с кукольными губками внешне кажутся эгоистичными и строгими, однако это лишь напускная видимость, с помощью которой они защищаются. Это очень отзывчивые люди, готовые прийти на помощь другу в любую минуту, если, конечно, такая доброта не навредит им самим.

Верхняя губа очень тонкая: что говорит о характере

Девушки с очень тонкой верхней губой — прирождённые лидеры. Фото © Shutterstock

Девушки с тонкой верхней губой — настоящие лидеры, умеющие настоять на своём и достичь успеха. При желании они одержат победу во всём, за что ни возьмутся. Свою тягу к контролю красавицы проявляют и в личной жизни. Хотя назвать их отношения удачными не всегда получится, ведь на первом месте стоят они сами, а не партнёр.

Какой характер у девушки, если верхняя губа больше нижней

Девушки, у которых верхняя губа в размерах побеждает нижнюю, обожают внимание и заботу окружающих. Именно поэтому из любого незначительного повода они могут устроить настоящую драму. Но не обманывайтесь, такая реакция вызвана вовсе не переживаниями и тревогой, а отличной актёрской игрой, призванной помочь подобной особе оказаться в центре всеобщего интереса. А вот случись действительно серьёзная проблема, дама с такой формой губ, наоборот, не станет с кем-то делиться, а соберётся и решит возникшие трудности.

Нижняя губа больше верхней и характер женщины

Нижняя губа больше верхней — признак любознательности. Фото © Shutterstock

Особы с такой формой губ любознательные, интересные и всегда открытые новым вещам и впечатлениям. Соскучиться с такой дамой невозможно. Однако не следует ожидать, что она станет хорошей женой. Сидеть дома и заниматься рутинными делами совсем не по ней. Она стремится к новым знакомствам, местам — всему, что будет радовать её и вдохновлять.

Верхняя губа с острой ложбинкой

Если у девушки на верхней губе имеется острая ложбинка, это сигнализирует о её молниеносной реакции абсолютно на любое происходящее событие. Она никогда не теряет старых связей и время от времени обзванивает всех знакомых. Информация — её главный козырь. Такие женщины обладают отличной памятью и умом, великолепно ориентируются в пространстве и помнят имена и дни рождения даже дальних родственников и соседей.

Верхняя губа с округлой ложбинкой

Люди, на чьих губах имеется округлая ложбинка, обладают добрым и душевным характером. Фото © Shutterstock

Если ложбинка на верхней губе имеет более округлую форму, значит, перед вами добрый, чувственный и душевный человек. Такая девушка ни за что на свете не откажет в помощи другим. Из них получаются великолепные медсёстры, врачи, волонтёры. Проявлять заботу они могут не только к людям, но и животным, часто работают, например, ветеринарами.

Как определяет девушку верхняя губа без ложбинки

Когда ложбинки на верхней губе у девушки нет совсем, это говорит о её надёжности, уравновешенности, ответственности и эмоциональной сдержанности. Они никогда не нарушают сроков и даже к мелкой задаче подходят серьёзно. На них всегда можно положиться, не сомневаясь в успехе. Это люди, которым можно позвонить и попросить о помощи в любое время дня и ночи. И они, точно супергерои, появятся и решат все возникшие проблемы. Кроме того, красавицы с прямой верхней губой не станут затаивать злобу, а просто простят обидчика.

Что говорят о характере губы, пухлые по центру

Девушки с пухлыми посередине губами обладают загадочным характером. Фото © Shutterstock

Девушки с такой формой губ — настоящие загадки. Они могут примерять на себя разнообразные маски в зависимости от их целей и желаний. Но истинное лицо покажут лишь человеку, в котором абсолютно уверены. Такие особы довольно скупы на эмоции и ни за что на свете не выдадут своих реальных намерений.

Что можно сказать о женщине, если у неё крупный рот

Если рот у девушки сам по себе довольно крупный, то перед вами обладательница достаточно необычного характера. Мирские проблемы ей чужды, на первом месте всегда будут духовное развитие, литература, музыка, философские науки, самопознание. Жизнь в большом городе таким особам в тягость, они стремятся к единению с природой.