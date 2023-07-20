Триумф или провал: Нумеролог "прочитала" судьбу русского Серкана Болата и вынесла Волкову шокирующий вердикт

Адаптацию на один из самых нашумевших турецких сериалов, романтическую комедию "Постучись в мою дверь", хотят снять в России. Всё-таки оригинал был показан в 85 странах и обрёл невероятный успех. А что с проектом, который готовят у нас на родине? Заглянуть в будущее не только самого сериала, но и его главного исполнителя Никиты Волкова, решилась нумеролог и эксперт по картам Таро Марияна Анаэль. И вот её прогноз.

Как сложится судьба актёра Никиты Волкова после роли Серкана Болата

Актёр Никита Волков готовится к роли Серкана Болата. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Посмотрев на дату рождения предполагаемого исполнителя главной роли, нумеролог сделала выводы о грядущем успехе Никиты Волкова. Она отмечает, что участие в проекте было предопределено Вселенной — это карма. "В российской адаптации проекта сыграет актёр Никита Волков, рождённый 19 мая 1993 года. Цифра 19 есть и у него, и у оригинального сериала, что говорит о том, что участие в отечественном проекте "Постучись в мою дверь" стало для него кармической историей", — объясняет эксперт.

Если же рассмотреть ближайшее время, то о судьбе исполнителя роли русского Серкана Болата можно отметить несколько интересных моментов. Например, что съёмки принесут Волкову успех. Нумеролог говорит, что с мая 2023-го по май 2024-го у него выходит 22-й аркан, означающий начало и конец чего-либо. Но механизм Вселенной только запустится, сразу известность к актёру не придёт.

Кого ждать в российской адаптации "Постучись в мою дверь". Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

"В карме у Волкова есть 17-й аркан, что всё же означает, что он может обрести известность на весь мир и сниматься в зарубежных проектах. Возможно, именно съёмки в российской адаптации турецкого сериала положат начало его мировой известности, если он сумеет себя проявить", — рассказывает Марияна Анаэль.

Эксперт по Таро добавляет, что с 2024-го по 2025-й у Никиты Волкова значительно вырастет доход, но как раз в 2025-м фокус от карьеры сместится на женщину или дочь. Ещё нумеролог добавляет, что актёр — психолог от рождения: именно поэтому легко вживается в роли людей с разными характерами. А ещё лидер по натуре и часто мыслит логически.

Предсказание будущего по дате рождения Керема Бюрсина

Исполнитель главной роли турецкого сериала Керем Бюрсин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin

"Судя по дате рождения Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в оригинальной версии сериала, он очень отличается от Волкова", — рассказывает нумеролог. По её словам, турецкий актёр склонен к меланхолии и молчаливости. Об этом говорит дата его рождения — 4 июня 1987 года. А вот Никита всегда позитивен, оптимистичен и весел. Керем тоже может пошутить, конечно, но сам по себе он более сдержан и тяготеет к исполнению драматических ролей. Эксперт продолжает: "В матрице актёра мы видим 17-й аркан — предрасположенность к славе. В его карме также есть цифры, свидетельствующие о его тяге к искусству, и шестёрка, говорящая о любви к актёрскому мастерству и его красоте".

Также нумеролог рассказала, что у Бюрсина прослеживается умение выстраивать бизнес, мужчина стремится приумножить свои владения. Есть талант примерять большое количество масок, поэтому сыграть любую роль для него не проблема.

Как прославился Керем Бюрсин после игры в сериале "Постучись в мою дверь". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin

"По натуре у Бюрсина на первом месте стоит семья. Близкие для него являются самым важным составляющим счастливой жизни, чего нельзя сказать о Волкове. Российский актёр стремится найти баланс между семьёй и работой. Не исключено, что он разведётся хотя бы раз в жизни, так как не принимает стабильности и склонен к потребности в накале страстей", — сравнивает судьбы Керема Бюрсина и Никиты Волкова нумеролог.