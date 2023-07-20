Дожить до 100 лет: 7 особенностей на теле человека, указывающих на его долголетие

Кто бы не хотел не только долго жить, но оставаться при этом при памяти и в хорошем здравии. Оказалось, что на нашем теле уже есть определённые особенности, подсказывающие, сколько отведено топтать землю. Просто эти знаки скрываются в местах, где никто бы и не подумал искать признаки долголетия. Однако именно там и прячутся зашифрованные послания. Рассказываем, где у себя на теле искать предпосылки долгих лет жизни.

1. Хорошие зубы

Как определить, является ли человек долгожителем. Фото © Shutterstock

Первое, на что стоит обратить внимание, — ваши зубы. Вспомните, как часто вы начали ходить к стоматологам, с какими проблемами и когда впервые они появились? Считается, что у тех, кто предрасположен к долгой жизни, зубы крепкие и хорошие. Если кариес и образуется, то в достаточно позднем возрасте. Чем крепче зубы, тем дольше жизнь!

2. Много родинок

Вторым признаком человека-долгожителя, если верить китайской медицине, считается большое количество родинок на теле. Если их больше ста, поздравляем, у вас есть все шансы прожить на 10–15 лет дольше, чем у знакомого почти без родинок.

3. Симметричное лицо

Дожить до 100 лет и дольше: как найти у себя признаки долгожителя. Фото © Freepik / wayhomestudio

Кстати, те же китайцы отмечают это тоже как один из признаков долголетия. Это не только красиво, но ещё и полезно. Люди по своей природе обычно ассиметричны, но если повезло оказаться обладателем относительно симметричного лица, вы точно проживёте до ста лет.

4. Большие уши с крупными мочками

Исторически отмечено, что у людей, проживших более девяноста лет, встречаются уши особенного строения: крупные размеры ушных раковин, немного удлинённая и утолщённая мочка (около 7 см) и слегка выпирающий гребень противозавитка.

5. Губной желобок

Как по губам определить, проживёт ли человек долгую жизнь? Фото © Freepik / halayalex

Присмотритесь к своим губам. Их форма может определять не только характер, но и рассказать, окажется человек долгожителем или нет. Заострить внимание стоит на губном желобке, особенно если он глубокий. Это хорошо. Губной желобок — это вертикальное углубление на коже между основанием носовой перегородки и верхней губой. Если его длина чуть больше, чем длина среднего сустава среднего пальца руки, то это признак долголетия. Китайская медицина считает, что длина желобка связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной системы.

6. Цвет глаз и волос

Удивительно, но большая часть людей, проживших более ста лет, обладали чёрным и тёмно-каштановым цветом волос, а глаза были преимущественно карие. Рост тоже имеет значение, средние показатели — от 166 сантиментов. Интересно и то, что люди-долгожители чаще оказываются "жаворонками", то есть рано встают и рано ложатся спать.

7. Полноватые щёки

Какие внешние признаки расскажут, что вы проживёте долго? Фото © Freepik / shurkin-son