Взломавший североамериканское командование ПВО хакер Кевин Митник умер на 60-м году жизни

В США на 60-м году жизни умер знаменитый хакер Кевин Митник, последний год он боролся с раком поджелудочной железы. У него осталась беременная жена.

Хакерскую деятельность Митник начал в 1979 году, когда взломал компьютерную сеть собственной школы, после чего от "хронической скуки" разработал способ бесплатного проезда в автобусах. Также на его счету кражи данных кредитных карт, взломы телекоммуникационных компаний, корпоративных сетей и даже сети командования воздушно-космической обороной Северной Америки.

В 1995 году самого разыскиваемого хакера тех лет задержали и позднее обвинили в компьютерном мошенничестве. Уже в 2000 году он вышел на свободу и стал консультантом в сфере компьютерной безопасности.