Взломавший североамериканское командование ПВО хакер Кевин Митник умер на 60-м году жизни
Умер один из самых известных хакеров Кевин Митник
Обложка © Wikipedia.org / Urbanista32
В США на 60-м году жизни умер знаменитый хакер Кевин Митник, последний год он боролся с раком поджелудочной железы. У него осталась беременная жена.
Хакерскую деятельность Митник начал в 1979 году, когда взломал компьютерную сеть собственной школы, после чего от "хронической скуки" разработал способ бесплатного проезда в автобусах. Также на его счету кражи данных кредитных карт, взломы телекоммуникационных компаний, корпоративных сетей и даже сети командования воздушно-космической обороной Северной Америки.
В 1995 году самого разыскиваемого хакера тех лет задержали и позднее обвинили в компьютерном мошенничестве. Уже в 2000 году он вышел на свободу и стал консультантом в сфере компьютерной безопасности.
Ранее стало известно о смерти англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин, ей было 76 лет. Она стала известна благодаря музыкальному партнёрству и отношениям с Сержем Генсбуром, а также игрой в картинах "Фотоувеличение", "Смерть на Ниле", "Не упускай из виду", "Бассейн" и других.