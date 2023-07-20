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20 июля, 14:02

Взломавший североамериканское командование ПВО хакер Кевин Митник умер на 60-м году жизни

Умер один из самых известных хакеров Кевин Митник

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cyber_Incursion_event_at_the_City_of_London.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org / Urbanista32</a></p>

Обложка © Wikipedia.org / Urbanista32

В США на 60-м году жизни умер знаменитый хакер Кевин Митник, последний год он боролся с раком поджелудочной железы. У него осталась беременная жена.

Хакерскую деятельность Митник начал в 1979 году, когда взломал компьютерную сеть собственной школы, после чего от "хронической скуки" разработал способ бесплатного проезда в автобусах. Также на его счету кражи данных кредитных карт, взломы телекоммуникационных компаний, корпоративных сетей и даже сети командования воздушно-космической обороной Северной Америки.

В 1995 году самого разыскиваемого хакера тех лет задержали и позднее обвинили в компьютерном мошенничестве. Уже в 2000 году он вышел на свободу и стал консультантом в сфере компьютерной безопасности.

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Матвей Константинов
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