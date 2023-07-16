Умерла актриса Джейн Биркин

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает BFMTV.

"По информации BFMTV, Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет", — пишет телеканал.

Тело Биркин обнаружили в её парижском доме, уточняет Le Parisien. Сообщается, что недавно артистка отменила несколько своих концертов по состоянию здоровья.

Биркин известна благодаря своему десятилетнему музыкальному и романтическому партнёрству с Сержем Генсбуром. Кинолюбителям она известна по ролям в фильмах "Фотоувеличение", "Смерть на Ниле", "Не упускай из виду", "Бассейн", "Чудовище", "Пиратка", "Женщина моей жизни", "Очаровательная проказница". Джейн Биркин — мать актрисы и певицы Шарлотты Генсбур, фотографа Кейт Барри и музыканта, певицы Лу Дуайон.