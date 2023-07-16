Умерла актриса Джейн Биркин
BFMTV: Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни
Джейн Биркин. Обложка © Picture alliance via Getty Images / Marcus Brandt
Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает BFMTV.
"По информации BFMTV, Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет", — пишет телеканал.
Тело Биркин обнаружили в её парижском доме, уточняет Le Parisien. Сообщается, что недавно артистка отменила несколько своих концертов по состоянию здоровья.
Биркин известна благодаря своему десятилетнему музыкальному и романтическому партнёрству с Сержем Генсбуром. Кинолюбителям она известна по ролям в фильмах "Фотоувеличение", "Смерть на Ниле", "Не упускай из виду", "Бассейн", "Чудовище", "Пиратка", "Женщина моей жизни", "Очаровательная проказница". Джейн Биркин — мать актрисы и певицы Шарлотты Генсбур, фотографа Кейт Барри и музыканта, певицы Лу Дуайон.
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