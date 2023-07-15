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15 июля, 18:57

Умер создатель знаменитых комиксов "Мортадело и Филемон"

Умер испанский сценарист, автор комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес

<p>Автор комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес. Фото © YouTube / El País</p>

Автор комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес. Фото © YouTube / El País

В Барселоне на 88-м году жизни скончался актёр, сценарист, автор серии комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес. Об этом сообщило издательство Penguin Random House.

Создатель знаменитых комиксов родился в Мадриде в 1936 году. Он обладатель множества национальных премий. Шедевры испанца неоднократно были экранизированы: например, по ним сняты "Приключения Мортадело и Филимона" и "Сыщики под прикрытием".

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Лариса Сафронова
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