Умер создатель знаменитых комиксов "Мортадело и Филемон"
Умер испанский сценарист, автор комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес
Автор комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес. Фото © YouTube / El País
В Барселоне на 88-м году жизни скончался актёр, сценарист, автор серии комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес. Об этом сообщило издательство Penguin Random House.
Создатель знаменитых комиксов родился в Мадриде в 1936 году. Он обладатель множества национальных премий. Шедевры испанца неоднократно были экранизированы: например, по ним сняты "Приключения Мортадело и Филимона" и "Сыщики под прикрытием".
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