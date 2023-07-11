Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов
Ушёл из жизни заслуженный тренер России, первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Федорович Белов. Он был одним из лучших тренеров в мировой истории плавания на открытой воде и руководил сборной России в наиболее успешные её годы.
Алексей Акатьев, Евгений Безрученко, Юрий Кудинов, Владимир Дятчин, Евгений Кошкаров, Ксения Попова и наша главная звезда, первая олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, поднимались на верхнюю ступень мировых первенств, благодаря тренеру Белову.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Федоровича Белова", — говорится в сообщении Всероссийской федерации плавания.
Белову было 80 лет. Дата и место прощания с ним пока не сообщается.
Ранее Лайф писал о смерти мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР Валерия Синау, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет. А в марте на 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков.