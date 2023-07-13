Названа причина внезапной смерти 44-летней актрисы из сериала "Каменская"

Причиной внезапной смерти актрисы из сериала "Каменская" Ларисы Маршаловой стал разрыв тромба, сообщает SHOT. Прибывшие врачи не смогли ничего сделать, и 44-летняя звезда сериалов и тетра скоропостижно скончалась.

Прощание с Маршаловой пройдёт 14 июля в Театре киноактёра в Минске. Лариса Маршалова за годы карьеры снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "Каменская", "Мужчины не плачут", "Детективное агентство Иван да Марья" и ряд других.

Когда говорят "оторвался тромб", чаще всего речь идёт о тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). В этом случае просвет крупного сосуда закупоривается сгустком крови, вызывая нарушения всей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Не каждый оторвавшийся тромб и не каждая ТЭЛА приводят к смерти, но очень часто именно внезапную и скоропостижную гибель в молодом возрасте объясняют именно этой патологией.