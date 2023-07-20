5 магических вещей для беременных, чтобы защитить будущего ребёнка от сглаза

Беременность — это особый период в жизни женщины, когда она испытывает множество радостей и переживаний. Важно заботиться не только о своём здоровье, но и о благополучии будущего малыша. Многие верят в силу оберегов, которые могут защитить ребёнка от сглаза и недоброжелателей. Рассказываем о пяти магических вещах, которые помогут сохранить здоровье во время беременности и защитить будущую маму и малыша от сглаза.

1. Обыкновенная пуговица

5 магических оберегов для беременных: защита от сглаза. Фото © Shutterstock

Обыкновенная пуговица — это один из самых простых и доступных амулетов. В народных традициях ей приписывается оберегающая функция. Для защиты от сглаза нужно пришить пуговицу с четырьмя отверстиями крестом к изнаночной стороне верхней одежды на нить или носить её в качестве браслета на правой руке.

2. Оберег "рожаница"

Традиционные обереги для будущих мам: как защитить ребёнка. Фото © Stranamam.ru / cv-akcent

Этот оберег имеет многовековую историю и используется для защиты будущих матерей и их малышей. Рисунок похож на женщину в юбке, ромб и треугольник вниз и олицетворяет славянских богинь родов и плодородия. Которые в свою очередь означают женственность. Именно поэтому данный оберег считается особенным и важным для будущих мам. Лучше всего самой вышить его у себя на одежде или сделать отдельный амулет в виде подушечки. И не забывайте думать только о позитивном во время создания оберега!

3. Красная нитка

Какие обереги помогут сохранить благополучие во время беременности? Фото © Shutterstock

Красная нить — один из самых популярных оберегов в мире. Она защищает от сглаза, порчи и негативных вибраций. Носить красную нить нужно на левой руке, связав на ней девять узлов. Делая каждый, следует приговаривать: "Защити меня от беса непокорного, от хвори, от врага подзаборного, от боли, встань стеною высокою, лесом широким, закрой меня девятью дверями, замкни меня девятью замками, затвори девятью ключами. Слово моё крепко. Как сказала, так и стало. Аминь". Снимать оберег нельзя — он сам отпадёт, когда в нём не будет необходимости.

4. Украшение с рубином

Обереги для беременных: сила символов. Фото © Shutterstock

Рубин — один из самых сильных камней, который привлекает успех, богатство и здоровье. Серьги с рубином помогут защитить от сглаза, а кольцо, согласно поверьям, укрепит иммунитет и предотвратит появление отёков. Но, предупреждают знающие люди, все украшения с камнем нужно снять перед родами, иначе велик шанс большой кровопотери.

5. Единорог

Защита будущего малыша: 5 эффективных оберегов для беременных. Фото © Shutterstock

Статуэтка единорога — символ чистоты, благородства и силы. Она помогает защитить будущего малыша и обеспечить ему благоприятную энергетику. Можно расположить символ единорога на ночном столике, или на полке в комнате будущего малыша, или повесить картину с изображением мифического существа над своей кроватью.