Чем опасно противостояние Марса и Сатурна 20 июля и что нужно делать, чтобы светила наградили удачей
20 июля случится важное явление в астрономии: две мощные планеты займут позиции антагонистов. Как это отразится на жизни людей и какие последствия можно ожидать — в нашем материале.
20 июля 2023 года произойдёт невероятное астрономическое событие. Две сильные планеты — Марс и Сатурн — будут противостоять друг другу. То есть встанут по противоположным сторонам Земли относительно Солнца. И, конечно, подобное не может не отразиться на нашей жизни. Влияние небесных тел будет как положительным, так и негативным.
Что принесёт противостояние Марса и Сатурна 20 июля
Что хорошего принесёт противостояние Марса и Сатурна 20 июля? Фото © Shutterstock
Энергия Марса и Сатурна в целом окажется позитивной и подарит людям смелость, бодрость и силы. Появится желание активнее работать, больше двигаться, принимать ответственные решения. Уровень тревожности станет ниже, да и в целом ментальное состояние улучшится. Люди, которым не хватало мотивации или знака от Вселенной, побуждающего к действиям, наконец это получат. Осознают свою цель и необходимость жизненных перемен.
Однако данное явление окажет и отрицательное влияние. Так как светила выступают в роли антагонистов, этим они усилят напряжение Плутона. Далёкая планета отвечает за вещи глобального характера, влияет на массы и масштабные конфликты и кризисы. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссоры и разногласия. Увеличится риск получить травму. 20 июля людей может накрыть необоснованное чувство страха и непережитых обид.
Противостояние Марса и Сатурна: чего нельзя делать 20 июля
Что нельзя делать 20 июля, в день противостояния Марса и Сатурна? Фото © Shutterstock
20 июля, когда Марс и Сатурн занимают противоборствующие позиции, не следует совершать определённые действия, иначе это может закончиться плачевно.
- Звёзды не рекомендуют есть тяжёлую пищу: жирное, жареное, приготовленное на гриле, шашлыки.
- Нельзя также употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные.
- Не стоит пользоваться острыми предметами, велик риск получить травму.
- Не рекомендуются большие физические нагрузки.
- Не надо долго находиться на открытом солнце, а также в местах скопления людей.
- Старайтесь избегать общения с людьми, которые вам неприятны.
- В день противостояния Марса и Сатурна нельзя одалживать деньги, брать или давать взятки. Совершать какие-либо махинации с финансами. Применять незаконные способы борьбы с конкурентами. Всё это вернётся к вам сполна. И наказание придётся не по нраву.
- Категорически запрещается обманывать, искажать или утаивать информацию, нарушать данное слово.
- Ни в коем случае нельзя мстить.
- Не стоит поддаваться гневу и принимать решения сгоряча — потом пожалеете.
- Не надо обвинять других в собственных проблемах.
Что можно делать 20 июля 2023 года, в день противостояния Марса и Сатурна
Что можно делать 20 июля 2023 года, в день противостояния Марса и Сатурна? Фото © Shutterstock
У данного астрологического явления имеется положительная сторона. Какие стороны жизни людей окажутся под защитой двух планет? Чем следует заняться 20 июля, чтобы привлечь удачу?
- Встретьтесь с родными и близкими, попросите прощения, если кому-то причинили вред, простите старые обиды, помиритесь.
- Хороший момент, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах.
- Можно поделиться личными переживаниями.
- Следует оказать поддержку родным.
- Людям, занимающимся бизнесом, разрешено заключать важные партнёрские контракты, подписывать документы, вести переговоры.
- Хорошее время для поездок и командировок.
- Можно нанимать на работу новых сотрудников, заниматься развитием и продвижением собственного дела.
- Следует заняться планированием бюджета.
- 20 июля — активный день, поэтому следует заняться спортом, интенсивными физическими упражнениями, в особенности кардионагрузками.
- Следует пройти обследование у врача, перейти на правильное питание.
- Хорошее время для духовных практик, дыхательных упражнений.
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