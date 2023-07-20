Чем опасно противостояние Марса и Сатурна 20 июля и что нужно делать, чтобы светила наградили удачей

20 июля 2023 года произойдёт невероятное астрономическое событие. Две сильные планеты — Марс и Сатурн — будут противостоять друг другу. То есть встанут по противоположным сторонам Земли относительно Солнца. И, конечно, подобное не может не отразиться на нашей жизни. Влияние небесных тел будет как положительным, так и негативным.

Что принесёт противостояние Марса и Сатурна 20 июля

Что хорошего принесёт противостояние Марса и Сатурна 20 июля? Фото © Shutterstock

Энергия Марса и Сатурна в целом окажется позитивной и подарит людям смелость, бодрость и силы. Появится желание активнее работать, больше двигаться, принимать ответственные решения. Уровень тревожности станет ниже, да и в целом ментальное состояние улучшится. Люди, которым не хватало мотивации или знака от Вселенной, побуждающего к действиям, наконец это получат. Осознают свою цель и необходимость жизненных перемен.

Однако данное явление окажет и отрицательное влияние. Так как светила выступают в роли антагонистов, этим они усилят напряжение Плутона. Далёкая планета отвечает за вещи глобального характера, влияет на массы и масштабные конфликты и кризисы. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссоры и разногласия. Увеличится риск получить травму. 20 июля людей может накрыть необоснованное чувство страха и непережитых обид.

Противостояние Марса и Сатурна: чего нельзя делать 20 июля

Что нельзя делать 20 июля, в день противостояния Марса и Сатурна? Фото © Shutterstock

20 июля, когда Марс и Сатурн занимают противоборствующие позиции, не следует совершать определённые действия, иначе это может закончиться плачевно. Звёзды не рекомендуют есть тяжёлую пищу: жирное, жареное, приготовленное на гриле, шашлыки.

Нельзя также употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные.

Не стоит пользоваться острыми предметами, велик риск получить травму.

Не рекомендуются большие физические нагрузки.

Не надо долго находиться на открытом солнце, а также в местах скопления людей.

Старайтесь избегать общения с людьми, которые вам неприятны.

В день противостояния Марса и Сатурна нельзя одалживать деньги, брать или давать взятки. Совершать какие-либо махинации с финансами. Применять незаконные способы борьбы с конкурентами. Всё это вернётся к вам сполна. И наказание придётся не по нраву.

Категорически запрещается обманывать, искажать или утаивать информацию, нарушать данное слово.

Ни в коем случае нельзя мстить.

Не стоит поддаваться гневу и принимать решения сгоряча — потом пожалеете.

Не надо обвинять других в собственных проблемах.

Что можно делать 20 июля 2023 года, в день противостояния Марса и Сатурна

Что можно делать 20 июля 2023 года, в день противостояния Марса и Сатурна? Фото © Shutterstock

У данного астрологического явления имеется положительная сторона. Какие стороны жизни людей окажутся под защитой двух планет? Чем следует заняться 20 июля, чтобы привлечь удачу? Встретьтесь с родными и близкими, попросите прощения, если кому-то причинили вред, простите старые обиды, помиритесь.

Хороший момент, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах.

Можно поделиться личными переживаниями.

Следует оказать поддержку родным.

Людям, занимающимся бизнесом, разрешено заключать важные партнёрские контракты, подписывать документы, вести переговоры.

Хорошее время для поездок и командировок.

Можно нанимать на работу новых сотрудников, заниматься развитием и продвижением собственного дела.

Следует заняться планированием бюджета.

20 июля — активный день, поэтому следует заняться спортом, интенсивными физическими упражнениями, в особенности кардионагрузками.

Следует пройти обследование у врача, перейти на правильное питание.

Хорошее время для духовных практик, дыхательных упражнений.