7 способов задобрить домового, чтобы в квартире царили мир и покой

Почти у каждого жилища есть свой хранитель. Называют этих существ домовыми, старичками-хозяевами, духами дома. В старые времена верили, что именно от этих созданий зависят мир и благополучие в семье. Но чтобы сверхъестественный сосед помогал жильцам, а не вредил, его надо как следует задобрить. Что же для этого необходимо делать?

1. Организовать для домового своё место в квартире

Как задобрить домового, чтобы в жилище всегда царили мир и покой? Фото © Freepik

Хранители жилища любят тёплые места. Раньше они обустраивались за печкой, на чердаке или под порогом. В современных квартирах такой роскоши нет. Поэтому можно выделить домовому пространство возле батареи, камина, обогревателя, полку в кладовке, кухонном шкафу или чулане. Необходимо застелить место белой тканью. Чтобы показать своё уважение, следует разместить там изображение потустороннего существа: вышивку, рисунок и тому подобное. Также нужно подарить ему деревянную ложку, небольшой веничек и восковую свечу. С её помощью домовой прогонит от квартиры нечистую силу, которая пытается проникнуть внутрь под покровом темноты.

2. Поддерживать дом в чистоте

Домового также называют домовитой хозяюшкой. Причина в том, что это существо предпочитает жить в чистом и уютном жилище, а вот хлам и беспорядок, наоборот, ненавидит. Чтобы дух защищал квартиру от нечисти и зла, необходимо постоянно поддерживать в ней порядок, делать влажную уборку, избавляться время от времени от старых ненужных вещей, удалять пыль и паутину. Неопрятное помещение его злит, домовёнок может начать безобразничать, чтобы наказать хозяев: прятать вещи, выключать свет, ломать технику.

3. Избавиться от вредных привычек: алкоголизма и курения

Как задобрить домового, чтобы он оберегал жилище: 7 способов. Фото © Freepik / Nensuria

Домовой не переносит неприятные запахи. По этой причине он не желает помогать пьяницам, курящим, а также людям неопрятным, особенно женщинам. Табачный дым, алкогольное дыхание, вонь от не следящих за гигиеной личностей вызывает у него тошноту. Поэтому, если не хотите навлечь гнев потустороннего существа, никогда не курите в доме и старайтесь пить в меру. За своей гигиеной тоже крайне важно следить, ведь человек, не ухаживающий за собой, не может поддерживать в чистоте и дом. Да и для здоровья чистота необходима.

4. Избегать ссор и скандалов в доме

Домовые ненавидят жить там, где люди постоянно ссорятся, злятся, кричат, ругаются матом, дерутся. Нездоровая атмосфера в семье влияет на них негативно. Духи-хранители могут попытаться изгнать жильцов из дома, всячески вредить и наказывать их за нерадивость. Но если избавиться от дурных соседей не удаётся, "хозяин" сам покидает квартиру. Допускать подобного категорически нельзя. С уходом потустороннего существа само помещение начнёт разваливаться и быстро придёт в негодность. А следом крах ждёт и семью, прогнавшую своего защитника.

5. Не тратьте впустую деньги и не ленитесь

Как приручить домового и наладить с ним отношения. Фото © Freepik

Старичок-хозяин следит не только за самим домом, но и за семейным бюджетом, поэтому недолюбливает тех, кто не умеет или не хочет зарабатывать. Транжир и лентяев домовой либо перевоспитывает, либо прогоняет прочь. К людям, которые слишком много тратят понапрасну, разбрасываются деньгами или лежат на диване, не прилагая усилий к улучшению жизни, хранитель очага испытывает неприязнь. Сам он очень бережлив, трудолюбив и расчётлив, поэтому не приемлет беспорядка в финансах. Тунеядцам может мешать спать, скидывать их с кровати. А иногда насылать лёгкие недуги, чтобы невозможно было сидеть на месте.

6. Делайте домовому подарки

Хранителям дома ужасно нравятся игры и развлечения. А вот когда они скучают, то могут всячески вредить жильцам: прятать вещи, безобразничать, перекладывать предметы с одного места на другое. Чтобы задобрить домового, подарите ему шкатулочку с различными украшениями: пуговицами, монетками, небольшими блестящими предметами. Поставьте рядом с жилищем старичка или просто в тихом и спокойном месте, где никто из домочадцев не помешает. И обязательно громко скажите, что этот подарок именно для него. И ничего теряться уже не будет — ведь шалунишке есть чем заняться.

7. Делитесь угощениями

Чтобы задобрить домового, угостите его сладостями. Фото © Freepik

Духовные существа — большие сладкоежки. Поэтому старичка-хранителя всегда можно побаловать вкусняшками и таким способом подружиться с ним и задобрить его, если он за что-то рассердился на вас. Ровно в полночь следует поставить блюдечко с парным или магазинным молоком, а рядом положить печенье, сладкую булочку или шоколадные конфеты. А после трижды позовите: "Дедушка-домовеюшка, прими от меня угощение, преподношу тебе с великим почтением!" 28 января отмечается День домового. В это время ни в коем случае нельзя забыть поздравить хранителя очага. Иначе расплаты не избежать. А тот в награду за доброту и угощение он, наоборот, отблагодарит как следует. Потустороннее существо может сделать уборку в доме, заставить пыль исчезнуть, а на душе станет уютно и тепло.