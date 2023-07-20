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20 июля, 15:00

10 фото наших любимых советских игрушек, которые были у каждого, кто вырос в СССР

Игрушки как отражение эпохи... Почему бы и нет. Собрали 10 советских снимков, которые не только напомнят о вашем детстве, но и дадут понять, что это было за время даже тем, кто тогда никогда и не жил.

Предлагаем взглянуть на некоторые из самых популярных игрушек, которые были созданы в СССР. Эти вещицы, несмотря на простоту и отсутствие современных технологий, до сих пор вызывают тёплые воспоминания у многих людей.

Январь 1963 г. СССР. Мужчина держит пакет с плюшевым мишкой.

Советские игрушки. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Советские игрушки. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Ноябрь 1974 г. СССР. Москва. Педагог лаборатории Центрального конструкторского технологического бюро игрушки И. Горбунова с куклой-космонавткой Московской фабрики кукол.

Педагог лаборатории Центрального конструкторского технологического бюро. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Педагог лаборатории Центрального конструкторского технологического бюро. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Ноябрь 1975 г. СССР. Москва. Девочка с куклой на проспекте Калинина.

В какие куклы играли советские девочки? Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

В какие куклы играли советские девочки? Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Июль 1977 г. СССР. После сложной операции Назира Халтураева спит в обнимку с игрушкой в НИИ нейрохирургии Академии медицинских наук им. Бурденко.

Назира Хултараева после сложной операции. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Назира Хултараева после сложной операции. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Февраль 1980 г. СССР. Латвийская ССР. Рига. Контролёр отдела технического контроля Скайдрите Якобсон с популярной детской игрушкой "Шеф-повар".

Какие игрушки были в СССР, как они выглядели. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Какие игрушки были в СССР, как они выглядели. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Июнь 1980 г. СССР. Ленинградская область. Детские игрушки выпуска Охтинского химического завода полимеров.

Любимые детские игрушки советских детей. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Любимые детские игрушки советских детей. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Август 1983 г. СССР. Москва. Трёхлетняя Раса Прасцевичуте с родителями в палате Детской городской клинической больницы №13.

В палате детской клинической больницы. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В палате детской клинической больницы. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Июль 1989 г. СССР. Девочка уснула во время игры с куклой.

Назад в прошлое: во что играли советские дети. Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов

Назад в прошлое: во что играли советские дети. Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов

Ноябрь 1989 г. СССР. Ульяновск. Инженер Валерий Кочулимов (слева) и регулировщик Александр Саранский с образцами продукции объединения — электромузыкальной игрушкой для детей.

Электромузыкальные игрушки для детей из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Электромузыкальные игрушки для детей из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Март 1991 г. СССР. Тамбовская область. Котовск. Контролёр ОТК Маргарита Шанина с детской игрушкой "Неваляшка".

Советская неваляшка — любовь детей из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов

Советская неваляшка — любовь детей из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов

Советские игрушки были простыми, но от этого любили их ничуть не меньше. Сейчас, спустя десятилетия, от одного вида старых добрых кукол в сердце просыпается ностальгия. А какие игрушки были в вашем детстве?

6 нравственных заповедей советского гражданина, на которые сегодня все плюют

6 нравственных заповедей советского гражданина, на которые сегодня все плюют

Обложка ©

ТАСС / Зинаида Байцурова

Сергей Трофимов
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