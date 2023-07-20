В России после дела Блиновской предложили сертифицировать "инфоцыганские" продукты

России нужна реформа в сфере монетизации "псевдообразовательных" услуг, которые предоставляют так называемые инфоцыгане. Таким мнением поделилась с журналистами юрист Алла Георгиева. По её словам, в большинстве случаев различные курсы, марафоны и мастер-классы не имеют никакой конкретики и не содержат работающих советов. Очень часто, продолжает эксперт, покупателям за их же деньги предлагают общеизвестную информацию из открытого доступа, просто переработанную.

"Необходима реформа в области монетизации. Например, для размещения в общем доступе какого-либо марафона, вебинара или тренинга его владельца стоит обязать соответствовать неким требованиям", — пояснила Георгиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Критериями оценки "инфоцыганского" продукта могут стать, к примеру, наличие у автора профильного образования в сфере предлагаемой услуги, опыт работы или какие-то подтверждённые кейсы. Если речь идёт о размещении платных услуг в соцсетях, то требования к тренерам и коучам, по мнению юриста, должна выдвигать эта платформа. Если тренинг проводится очно в учебных аудиториях или концертных залах, то спрос в этом случае — с организаторов мероприятия, отметила она.