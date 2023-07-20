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20 июля, 14:32

В России после дела Блиновской предложили сертифицировать "инфоцыганские" продукты

Юрист Георгиева предложила провести реформу в сфере "псевдообразовательных" услуг

России нужна реформа в сфере монетизации "псевдообразовательных" услуг, которые предоставляют так называемые инфоцыгане. Таким мнением поделилась с журналистами юрист Алла Георгиева. По её словам, в большинстве случаев различные курсы, марафоны и мастер-классы не имеют никакой конкретики и не содержат работающих советов. Очень часто, продолжает эксперт, покупателям за их же деньги предлагают общеизвестную информацию из открытого доступа, просто переработанную.

"Необходима реформа в области монетизации. Например, для размещения в общем доступе какого-либо марафона, вебинара или тренинга его владельца стоит обязать соответствовать неким требованиям", — пояснила Георгиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Критериями оценки "инфоцыганского" продукта могут стать, к примеру, наличие у автора профильного образования в сфере предлагаемой услуги, опыт работы или какие-то подтверждённые кейсы. Если речь идёт о размещении платных услуг в соцсетях, то требования к тренерам и коучам, по мнению юриста, должна выдвигать эта платформа. Если тренинг проводится очно в учебных аудиториях или концертных залах, то спрос в этом случае — с организаторов мероприятия, отметила она.

Настоящие цыгане попросили Путина запретить оскорбительный термин "инфоцыгане"

Настоящие цыгане попросили Путина запретить оскорбительный термин "инфоцыгане"

Ранее Лайф сообщал, что "королеве марафонов" Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело — по статье "Мошенничество". Команда экспертов уже изучает все её вебинары, чтобы определить, имели ли место в них обман и злоупотребление доверием.

Обложка ©

vk.com / Елена Блиновская

Марина Калегина
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