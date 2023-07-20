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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 17:58
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В России значительно вырастет штраф за передачу арестантам мобильных телефонов

ГД одобрила поправку о штрафе в 50 тысяч рублей за передачу телефонов в тюрьмы

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей за передачу телефонов лицам, отбывающим срок в колониях, тюрьмах и изоляторах.

Как следует из статьи 19.12 КоАП, в настоящее время за нарушение предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Согласно законопроекту, который 31 мая в палату внёс глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн совместно с главой Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Ириной Панькиной, наказание могут ужесточить. Предлагается увеличить размер штрафа. После окончательного одобрения законопроекта он составит от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

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А ранее Лайф рассказывал, что Комитет Госдумы ко II чтению одобрил поправку о штрафе в 50 тысяч за неявку в военкомат без уважительной причины. Штраф, который сейчас составляет от 500 до трёх тысяч рублей, хотят увеличить до 50 тысяч. Также некоторым будут грозить санкции в виде 10- и 20-тысячного штрафа.

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Николь Вербер
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