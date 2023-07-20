В России значительно вырастет штраф за передачу арестантам мобильных телефонов

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей за передачу телефонов лицам, отбывающим срок в колониях, тюрьмах и изоляторах.

Как следует из статьи 19.12 КоАП, в настоящее время за нарушение предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Согласно законопроекту, который 31 мая в палату внёс глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн совместно с главой Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Ириной Панькиной, наказание могут ужесточить. Предлагается увеличить размер штрафа. После окончательного одобрения законопроекта он составит от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией.