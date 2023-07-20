Регион

Уведомления отключены

20 июля, 06:38
3709

Сотрудникам ещё одного российского ведомства запретят пользоваться айфонами

РИА "Новости": Сотрудникам Минспорта запретят пользоваться айфонами с 1 августа

Сотрудникам Минспорта РФ вслед за другими ведомствами запретят пользоваться айфонами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в министерстве.

По его данным, запрет вступает в силу в начале следующего месяца. С 1 августа всем работникам необходимо перейти со смартфона, разработанного американской корпорацией Apple, на другие устройства.

Россиянам рассказали, как понять, что айфон заражён вирусом

Россиянам рассказали, как понять, что айфон заражён вирусом

Как уже рассказывал Лайф, ранее госкорпорация "Ростех" решила запретить сотрудниками использовать технику Apple в служебных целях. Такое же решение приняли и в Минцифры. Кроме того, в Госдуме также обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу безопасности айфонов в связи со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью айфонов. Заражёнными оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, которые были зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
  • Новости
  • iPhone
  • Apple
  • Минспорт РФ
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров