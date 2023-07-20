Сотрудникам ещё одного российского ведомства запретят пользоваться айфонами

Сотрудникам Минспорта РФ вслед за другими ведомствами запретят пользоваться айфонами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в министерстве.

По его данным, запрет вступает в силу в начале следующего месяца. С 1 августа всем работникам необходимо перейти со смартфона, разработанного американской корпорацией Apple, на другие устройства.