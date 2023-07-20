Сотрудникам ещё одного российского ведомства запретят пользоваться айфонами
РИА "Новости": Сотрудникам Минспорта запретят пользоваться айфонами с 1 августа
Сотрудникам Минспорта РФ вслед за другими ведомствами запретят пользоваться айфонами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в министерстве.
По его данным, запрет вступает в силу в начале следующего месяца. С 1 августа всем работникам необходимо перейти со смартфона, разработанного американской корпорацией Apple, на другие устройства.
Как уже рассказывал Лайф, ранее госкорпорация "Ростех" решила запретить сотрудниками использовать технику Apple в служебных целях. Такое же решение приняли и в Минцифры. Кроме того, в Госдуме также обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу безопасности айфонов в связи со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью айфонов. Заражёнными оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, которые были зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.
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