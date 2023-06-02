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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 18:25
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В Госдуме пообещали серьёзные выводы после шпионского скандала с Apple

Депутат Немкин — о кибератаке через iPhone: РФ больше не может доверять вендорам

Последние несколько лет стали показательными с точки зрения нечистоплотного обращения зарубежных ИТ-гигантов с большими массивами данных, которые к ним попадают. Недавний инцидент с Apple означает, что иностранным вендорам Россия больше не может доверять. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Пример Apple заставляет вспомнить уже давно известный всем вывод: сегодня мы больше не можем доверять зарубежным вендорам, даже тем, чьими услугами и техникой пользовались десятилетиями. Выводы в отношении зарубежных ИТ-гигантов будут сделаны. К этому моменту в России должна быть доступна своя техника, которая по своему функционалу точно не будет отставать от зарубежной", — сказал он.

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По словам Немкина, переход на отечественные технологии должен идти во всём обществе, особенно в компаниях, чьи данные могут быть интересны киберпреступникам. Это касается и компании "Лаборатория Касперского", которая ежедневно выявляет в Сети 400 тысяч вредоносных файлов и вскрыла кибератаку с использованием iPhone своих сотрудников. При этом в рассматриваемом контексте жертвой шпионажа стала даже она, отметил собеседник Лайфа.

Кроме того, продолжил Немкин, новые инциденты в сфере информационной безопасности подчёркивают важность принятия превентивных мер со стороны крупных компаний РФ по обеспечению неприкосновенности конфиденциальных данных. По словам депутата, число кибератак на критически важную инфраструктуру продолжает расти. Так, в прошлом году году Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил 40 значимых DDoS-атак на российских операторов связи и важные информационные ресурсы. А за последние два года в Сеть утекло свыше 700 миллионов конфиденциальных записей о россиянах. Эксперты прогнозирует, что этот показатель вырастет в 2023 году.

"Чтобы печальный прогноз не сбылся, компаниям стоит не только стараться как можно оперативнее переходить на отечественные технологии, но и уделять больше внимания базовым принципам кибергигиены", — подчеркнул депутат.

Немкин предлагает заранее выделять из бюджета сегмент и тратить его на обучение сотрудников, настройку безопасного обмена данными внутри компании, регулярные проверки оборудования и ПО. По словам депутата, 60% компаний РФ жалуются, что причинами инцидентов в сфере информационной безопасности становятся их работники, имеющие учётные записи с привилегированным доступом. Перечень таких сотрудников должен быть серьёзно отфильтрован и сокращён, считает парламентарий. Он напомнил, что в Роскачестве рекомендуют использовать учётные записи с привилегированным доступом исключительно для технических нужд.

"Безопасность россиян в информационном пространстве может быть достигнута только при комплексном подходе, которого будет придерживаться как можно большее количество пользователей", — заключил депутат.

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Напомним, ранее ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля. При этом в Apple отрицают информацию ФСБ об использовании устройств компании для слежки.

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Ольга Годуненко
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