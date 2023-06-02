IT-эксперт раскрыл четыре шага для защиты смартфона от кибер-атак
IT-эксперт Дворянский: Для безопасности айфона нужно остерегаться Wi-Fi и VPN
На фоне вспыхнувшего скандала по поводу слежки за пользователями айфонов американскими спецслужбами, эксперт по кибербезопасности рассказала, как обезопасить смартфон. Директор по специальным проектам компании "Angara Security" Александр Дворянский заметил, что всё зависит от внимательности самого хозяина гаджета. По его мнению, есть ряд базовых принципов безопасности, которые необходимо соблюдать, и правило номер один — это антивирус.
"На телефоне хранятся все ваши персональные данные и любая другая иная субъективная информация, которая в случае попадания в руки злоумышленнику может сыграть против пользователя. Поэтому необходимо обязательно ставить антивирус", — рассказал Дворянский телеканалу "360".
Второе — скачивать приложения только с официальных сайтов. Третье — при внешнем непроверенном Wi-Fi аккуратнее использовать смартфон. Четвёртое — то же самое относительно VPN-соединений. Специалист также заметил, что сегодня такое время, когда технически провести можно любую кибератаку. Поэтому на страже своего телефона нужно быть самому хозяину. По поводу прощания с айфоном, эксперт советовал не торопиться — просто начать строже относиться к принципам безопасности.
Напомним, ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США, проведённую с применением техники Apple. Специалисты выявили аномалии, характерные только для "яблочных" смартфонов и обусловленные работой ранее неизвестного вируса. По данным спецслужб, заражению вредоносной программы подверглось несколько тысяч гаджетов.
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