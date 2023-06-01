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1 июня, 20:47

В Apple отрицают информацию ФСБ об использовании её устройств для слежки

Reuters: Apple утверждает, что не сотрудничает с американской разведкой

Представители американской корпорации Apple отрицают информацию ФСБ РФ об использовании устройств для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб. Заявление компании приводит Reuters.

"Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать", — сказано в заявлении.

В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов

В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов

Напомним, ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США, проведённую с применением техники Apple. Специалисты выявили аномалии, характерные только для "яблочных" смартфонов и обусловленные работой ранее неизвестного вируса. По данным спецслужб, заражению вредоносной программы подверглось несколько тысяч гаджетов.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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