В Apple отрицают информацию ФСБ об использовании её устройств для слежки
Reuters: Apple утверждает, что не сотрудничает с американской разведкой
Представители американской корпорации Apple отрицают информацию ФСБ РФ об использовании устройств для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб. Заявление компании приводит Reuters.
"Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать", — сказано в заявлении.
Напомним, ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США, проведённую с применением техники Apple. Специалисты выявили аномалии, характерные только для "яблочных" смартфонов и обусловленные работой ранее неизвестного вируса. По данным спецслужб, заражению вредоносной программы подверглось несколько тысяч гаджетов.
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