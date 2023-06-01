В Apple отрицают информацию ФСБ об использовании её устройств для слежки

Представители американской корпорации Apple отрицают информацию ФСБ РФ об использовании устройств для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб. Заявление компании приводит Reuters.

"Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать", — сказано в заявлении.