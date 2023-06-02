Медведев цитатой из "17 мгновений весны" прокомментировал "шпионские игры" Apple

Маловероятно, что производители смартфонов станут отказываться от сотрудничества со спецслужбами и разведкой своих стран. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: она беззастенчиво врёт или она собралась закрыться. Чудес не бывает", — сказал он журналистам.

По словам Медведева, это стоит иметь в виду владельцам любых смартофонов, в том числе Apple (с закрытой для всех пользователей операционной системой iOS) или Samsung (с открытым для сторонних приложений Android).

"Как говаривал Мюллер, в известном сериале [к/ф "Семнадцать мгновений весны", 1973 г.]: "Верить в наше время нельзя никому, даже себе", — подчеркнул зампред Совбеза России.