Медведев цитатой из "17 мгновений весны" прокомментировал "шпионские игры" Apple
Медведев: Производители смартфонов не могут не сотрудничать с разведкой
Маловероятно, что производители смартфонов станут отказываться от сотрудничества со спецслужбами и разведкой своих стран. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: она беззастенчиво врёт или она собралась закрыться. Чудес не бывает", — сказал он журналистам.
По словам Медведева, это стоит иметь в виду владельцам любых смартофонов, в том числе Apple (с закрытой для всех пользователей операционной системой iOS) или Samsung (с открытым для сторонних приложений Android).
"Как говаривал Мюллер, в известном сериале [к/ф "Семнадцать мгновений весны", 1973 г.]: "Верить в наше время нельзя никому, даже себе", — подчеркнул зампред Совбеза России.
Напомним, ранее ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. "Заражены" оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей симкарт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля. При этом в Apple отрицают информацию ФСБ об использовании устройств компании для слежки.