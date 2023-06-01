Россиянам рассказали, как понять, что айфон заражён вирусом

Слишком быстрая разрядка аккумулятора на iPhone и автоматически прочитанные до момента открытия сообщения в мессенджерах могут говорить о вредоносном ПО на устройстве. Об этом рассказал директор центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Сейфнет" Технопарка Санкт-Петербурга Вадим Куракин.

"Самостоятельно обнаружить без специального ПО вредоносную программу невозможно, только по косвенным признакам. [Это] подозрительная сетевая активность, разрядка аккумулятора, прочитанные сообщения при том, что вы их не открывали", — сказал он в беседе с ТАСС.

В случае обнаружения вышеуказанных проблем эксперт рекомендовал полностью очистить кеш мессенджеров или сбросить смартфон до заводских настроек. В свою очередь заместитель директора Центра компетенций национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков заявил, что неуязвимость "яблочных" устройств к вирусам — это миф. По его словам, нестабильность работы смартфона от Apple может свидетельствовать о его заражении.