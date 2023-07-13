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13 июля, 11:57

Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"

Замминистра Шойтов: Сотрудникам Минцифры запретят пользоваться iPhone в служебных целях

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях уже на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам в четверг, 13 июля, замглавы министерства Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.

"Мы планируем принять такой приказ, сейчас он находится на согласовании", — уточнил замминистра.

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Ранее Лайф сообщал, что госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.

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Марина Калегина
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