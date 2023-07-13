Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"
Замминистра Шойтов: Сотрудникам Минцифры запретят пользоваться iPhone в служебных целях
Минцифры планирует запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях уже на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам в четверг, 13 июля, замглавы министерства Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.
"Мы планируем принять такой приказ, сейчас он находится на согласовании", — уточнил замминистра.
Ранее Лайф сообщал, что госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.
Shutterstock