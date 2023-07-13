Регион

Уведомления отключены

13 июля, 07:20

Сотрудникам "Ростеха" запретили пользоваться айфонами

"Ростех" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях

Госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.

"Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", — говорится в сообщении.

Стало известно, когда прекратилась хакерская атака на устройства Apple

Стало известно, когда прекратилась хакерская атака на устройства Apple

Напомним, ранее ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля. Также Лаборатория Касперского выявила кибератаку с использованием iPhone сотрудников. При этом в Apple отрицают информацию ФСБ об использовании устройств компании для слежки.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
  • Новости
  • Ростех
  • Apple
  • Госкорпорации
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров