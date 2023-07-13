Сотрудникам "Ростеха" запретили пользоваться айфонами

Госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.

"Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", — говорится в сообщении.