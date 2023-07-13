Сотрудникам "Ростеха" запретили пользоваться айфонами
"Ростех" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях
Госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.
"Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля. Также Лаборатория Касперского выявила кибератаку с использованием iPhone сотрудников. При этом в Apple отрицают информацию ФСБ об использовании устройств компании для слежки.
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