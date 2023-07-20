Комитет ГД одобрил поправку о штрафе в 50 тысяч за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины.

Сейчас штраф составляет от 500 до трёх тысяч рублей. Депутаты же предлагают увеличить его до 50 тысяч. Также санкции от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, согласно документу, будут грозить, если гражданин не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, места жительства и работы (учёбы), образования или должности.

Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года.