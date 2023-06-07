МВД предложило запретить уклонистам управлять машиной

В России предложили ограничить в правах на управление автомобилем граждан, не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующий законопроект подготовило МВД РФ. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, а также уже состоящих на нём. Согласно проекту, не явившиеся в военкомат по повестке не смогут получить водительские права. Запрет на пользование автомобилем появится в течение суток после того, как в отношении уклониста будут введены временные ограничительные меры.

В проекте также указано, что снять рестрикции можно будет, явившись в военкомат, после чего в реестре появится решения об отмене временных мер.