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7 июня, 19:16

МВД предложило запретить уклонистам управлять машиной

МВД предложило запретить управлять машиной россиянам за неявку в военкомат

В России предложили ограничить в правах на управление автомобилем граждан, не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующий законопроект подготовило МВД РФ. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, а также уже состоящих на нём. Согласно проекту, не явившиеся в военкомат по повестке не смогут получить водительские права. Запрет на пользование автомобилем появится в течение суток после того, как в отношении уклониста будут введены временные ограничительные меры.

В проекте также указано, что снять рестрикции можно будет, явившись в военкомат, после чего в реестре появится решения об отмене временных мер.

В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках

В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках

Ранее стало известно, что в положение о призыве россиян по мобилизации могут быть внесены изменения — предлагается оповещать о призыве через СМС-рассылку. Согласно изменениям, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика и направляется по номеру телефона.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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