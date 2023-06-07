МВД предложило запретить уклонистам управлять машиной
МВД предложило запретить управлять машиной россиянам за неявку в военкомат
В России предложили ограничить в правах на управление автомобилем граждан, не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующий законопроект подготовило МВД РФ. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идёт о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, а также уже состоящих на нём. Согласно проекту, не явившиеся в военкомат по повестке не смогут получить водительские права. Запрет на пользование автомобилем появится в течение суток после того, как в отношении уклониста будут введены временные ограничительные меры.
В проекте также указано, что снять рестрикции можно будет, явившись в военкомат, после чего в реестре появится решения об отмене временных мер.
Ранее стало известно, что в положение о призыве россиян по мобилизации могут быть внесены изменения — предлагается оповещать о призыве через СМС-рассылку. Согласно изменениям, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика и направляется по номеру телефона.
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