В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках
Картаполов: СМС-оповещение о повестке не будет приравниваться к ней юридически
Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прояснил ситуацию относительно сообщений о мобилизации, предложенных накануне Министерством обороны. По его словам, СМС будут информировать граждан о получении повестки, но юридически они к ней не приравниваются.
"СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", — объяснил депутат в эфире телеканала РБК.
По его словам, пока точное содержание оповещения не сформировано, но примерно в оно будет звучать так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".
Ранее стало известно, что в положение о призыве россиян по мобилизации могут быть внесены изменения — предлагается оповещать о призыве через СМС-рассылку. Согласно изменениям, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика и направляется по номеру телефона.
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