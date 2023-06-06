В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках

Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прояснил ситуацию относительно сообщений о мобилизации, предложенных накануне Министерством обороны. По его словам, СМС будут информировать граждан о получении повестки, но юридически они к ней не приравниваются.

"СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", — объяснил депутат в эфире телеканала РБК.

По его словам, пока точное содержание оповещения не сформировано, но примерно в оно будет звучать так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".