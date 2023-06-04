Минобороны РФ предложило ставить на воинский учёт без явки в военкомат

Минобороны предложило ставить россиян на воинский учёт и снимать с него без явки в военкомат. Соответствующий проект документа о внесении изменений в положение, поступивший на рассмотрение в Правительство РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", — отмечается в документе.

Соответствующие уведомления будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг. Оповещать планируется бумажными, а также электронными повестками, которые будут дублироваться в личном кабинете в реестре направленных (вручённых) повесток. Если изменения одобрят, военкоматы станут рассылать повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.