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4 июня, 12:46

Минобороны РФ предложило ставить на воинский учёт без явки в военкомат

Минобороны предложило ставить россиян на воинский учёт и снимать с него без явки в военкомат. Соответствующий проект документа о внесении изменений в положение, поступивший на рассмотрение в Правительство РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", — отмечается в документе.

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В Кремле подчеркнули необходимость цифровизации системы воинского учёта

Соответствующие уведомления будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг. Оповещать планируется бумажными, а также электронными повестками, которые будут дублироваться в личном кабинете в реестре направленных (вручённых) повесток. Если изменения одобрят, военкоматы станут рассылать повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.

Вручением повесток в ходе личной встречи будут заниматься работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, а также руководители и должностные лица организаций, которые ответственны за военно-учётную работу. Кроме того, повестку можно будет отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом если она не будет считаться вручённой лично или по почте, то станет автоматически полученной после семи дней с момента её размещения в реестре.

Банки попросили доступ к электронным повесткам, чтобы отказывать уклонистам

Банки попросили доступ к электронным повесткам, чтобы отказывать уклонистам

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что законопроект не является признаком новой волны мобилизации. Об этом также говорили в Генштабе и Госдуме. В последней, кстати, подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени.

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ТАСС / Михаил Сергеев

Николь Вербер
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