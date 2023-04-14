Путин подписал закон о воинском учёте и электронных повестках

Согласно закону, теперь повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В частности, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на "Госуслугах". Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.