Путин подписал закон о воинском учёте и электронных повестках
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, теперь повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В частности, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на "Госуслугах". Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.
Граждане, получившие повестку, должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы России, также он не сможет взять потребительский кредит, зарегистрировать недвижимость и транспортные средства.
Напомним, 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
ТАСС / picture alliance / Sven Simon-The