Банки попросили доступ к электронным повесткам, чтобы отказывать уклонистам

Российские банки обратились к Минобороны с просьбой предоставить им доступ к реестру электронных повесток, чтобы выполнять нормы недавно принятого закона и отказывать в выдаче кредитов и займов уклонистам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в военное ведомство и Банк России.

"НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается вручённой, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении них решений о применении обеспечительных мер", — говорится в публикации.

Председатель НСФР Андрей Емелин сообщил, что обращение также будет направлено в Минцифры, которое отвечает за создание реестра военнообязанных. По его словам, причастность банков к новым нормам стала для них открытием, ведь правки были внесены в закон "О воинской обязанности", а не в профильный "О банках и банковской деятельности". Финансовые организации обеспокоены также вопросом о том, как корректно отказывать в кредитах уклонистам. Как объяснил Емелин, клиент может не ожидать повестки, а значит, и отрицательного решения банка по вопросу с займом.