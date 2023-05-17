Глава Минцифры анонсировал запуск реестра воинского учёта к осеннему призыву

Единый реестр военнообязанных заработает в России к осеннему призыву, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Заработает быстро, я думаю. Как заявили, к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать", — сказал он журналистам.