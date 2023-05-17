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17 мая, 09:38

Глава Минцифры анонсировал запуск реестра воинского учёта к осеннему призыву

Единый реестр военнообязанных заработает в России к осеннему призыву, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Заработает быстро, я думаю. Как заявили, к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать",  сказал он журналистам.

Как правило, осенний призыв на срочную службу в России начинается с 1 октября.

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Напомним, в апреле Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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