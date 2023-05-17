Глава Минцифры анонсировал запуск реестра воинского учёта к осеннему призыву
Единый реестр военнообязанных заработает в России к осеннему призыву, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Заработает быстро, я думаю. Как заявили, к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать", — сказал он журналистам.
Как правило, осенний призыв на срочную службу в России начинается с 1 октября.
Напомним, в апреле Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени.
ТАСС / Кирилл Кухмарь