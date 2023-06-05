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5 июня, 20:39

Минобороны предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС

Минобороны РФ предлагает оповещать о призыве в рамках мобилизации через СМС

В положении о призыве россиян по мобилизации могут быть внесены изменения — предлагается оповещать о призыве через СМС-рассылку. Соответствующее предложение внесло Министерство обороны РФ. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что поправки вносятся в 8-й пункт положения. Согласно изменениям, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика и направляется по номеру телефона.

"<…> а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.

Эти изменения, по мнению инициаторов проекта, позволят ускорить оповещение граждан по мобилизации и повысить его качество. Сейчас военные комиссариаты оповещают о мобилизации через повестки.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ предложило ставить на воинский учёт без явки в военкомат. Если изменения одобрят, военкоматы станут рассылать повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.

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Минобороны РФ

Арина Родионова
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