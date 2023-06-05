"Это взлом": Песков заявил, что "экстренного обращения Путина" о военном положении не было
Песков заявил, что экстренного обращения Путина сегодня не было, это взлом
Президент Российской Федерации Владимир Путин не выступал сегодня с экстренным телерадиообращением. То, что звучало в теле- и радиоэфире, — результат взлома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это всё уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", — сказал Песков.
В соцсетях расходится видео с транслируемым по радио "обращением президента России". В нём заявлялось, что якобы на Россию совершено нападение и будто бы объявляется мобилизация, вводится военное положение в ряде регионов.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что президент РФ Владимир Путин регулярно лично поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации на Украине.