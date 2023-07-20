Под Петербургом нашли гриб, способный самостоятельно передвигаться

В прилегающих к Северной столице лесах растёт множество грибов. Большинство из них знакомы любителям "тихой охоты", однако некоторые из них способны удивить. Валерия Коваленко, подписчица сообщества ВК "Грибы и грибники СПб", показала фотографию одного из таких экземпляров.

"Сегодня встретила необычный гриб. Нашла его настоящее название: фулиго гнилостный (лат. Fuligo septica — вид слизевиков, входящий в род фулиго семейства физаровые (Physaraceae). Также известен под названиями земляное масло и муравьиное масло. Это самый необычный гриб, потому что его самое интересное свойство — это осознанное передвижение", — цитирует автора фотографии телеканал "Санкт-Петербург".

Под осознанным передвижением грибов подразумевают их способность самостоятельно находить для себя комфортные места и переползать туда. Например, фулиго гнилостные перемещаются к участкам, на которые падает больше солнечных лучей. Или, если на солнце слишком жарко для энергичного гриба, он может вновь уползти в тень — под укрытие трухлявого пня или муравейника.