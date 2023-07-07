Россиянам могут грозить большие штрафы и тюрьма, если собирать грибы без разбора

В подмосковных лесах начался сезон лисичек, однако, если спутать эти грибы с краснокнижными, можно нарваться на большой штраф. В апреле 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений, грибов и даже их частей предусматривается лишение свободы до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. Об ответственности россиян предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Сейчас начинается пора, когда потихоньку в лесах созревают любимые грибы. Но есть и такие грибники, которые собирают любое лакомство без разбора. Призываю быть осторожнее, ведь при особых обстоятельствах лишение свободы может быть сроком до девяти лет", — отметил собеседник Лайфа.

По его словам, список грибов, за сбор которых можно сесть в тюрьму, невелик: их около 20 видов. Самые редкие их них — лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.

Ещё одна опасность для кошелька дачников кроется в токсичных грибах, растущих на участке. Как рассказал Чаплин, речь идёт о тех, которые содержат псилоцибин и псилоцин. Если вы заметили на даче подозрительные растения и грибы, депутат советует обратиться к компетентным службам для уничтожения, иначе есть риск получить штраф за бездействие или отравиться.