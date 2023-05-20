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20 мая, 10:00

10 фото из леса, после которых кто угодно захочет переквалифицироваться в профессионального грибника

Всем кажется, что по грибы ходят разве что бабушки да дедушки, чтобы набрать их на ужин. Но, поверьте, иногда поход в лес может принести такие эмоции, но ни один приём пищи не сравнится...

"Нашёл вот такой гриб на прогулке сегодня утром. Никогда не видел ничего подобного раньше", — Spudnut.

Фото © Reddit / Spudnut

Фото © Reddit / Spudnut

"Вот это узор!" YellowSubWinnie.

Фото © Reddit / YellowSubWinnie

Фото © Reddit / YellowSubWinnie

"Ого, кто-нибудь знает, что это такое?" Mushrooms.

Фото © Reddit / Mushrooms

Фото © Reddit / Mushrooms

"Забрели на такую вот сказочную полянку в лесу", — MalhamTarn.

Фото © Reddit / MalhamTarn

Фото © Reddit / MalhamTarn

"Смотрите, какого монстра мы урвали! Весит 652 грамма!" Cosmicwinkle.

Фото © Reddit / Cosmicwinkle

Фото © Reddit / Cosmicwinkle

"Папа прислал фото, на котором он отдыхает в "волшебном кольце", — mycatdoesntlikeme.

Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme

Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme

"Сегодня нашла такой вот ежовик. Весит почти 15 кг!" CleverDuck.

Фото © Reddit / CleverDuck

Фото © Reddit / CleverDuck

"Сегодня на старом полене нашёл такой вот симпатичный грибной ансамбль", — Paragraph1.

Фото © Reddit / Paragraph1

Фото © Reddit / Paragraph1

"Ещё никогда не находил такой огромный летипорус. Этот отрыл в Биг Бэе, Мичиган", — Minute-Implement3212.

Фото © Reddit / Minute-Implement3212

Фото © Reddit / Minute-Implement3212

"А что это тут у нас такое?" petroleumjellyrub.

Фото © Reddit / petroleumjellyrub

Фото © Reddit / petroleumjellyrub

10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

Обложка ©

Reddit / Minute-Implement3212, Spudnut

Сергей Трофимов
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