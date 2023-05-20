10 фото из леса, после которых кто угодно захочет переквалифицироваться в профессионального грибника

Всем кажется, что по грибы ходят разве что бабушки да дедушки, чтобы набрать их на ужин. Но, поверьте, иногда поход в лес может принести такие эмоции, но ни один приём пищи не сравнится...