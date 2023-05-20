10 фото из леса, после которых кто угодно захочет переквалифицироваться в профессионального грибника
Всем кажется, что по грибы ходят разве что бабушки да дедушки, чтобы набрать их на ужин. Но, поверьте, иногда поход в лес может принести такие эмоции, но ни один приём пищи не сравнится...
"Нашёл вот такой гриб на прогулке сегодня утром. Никогда не видел ничего подобного раньше", — Spudnut.
Фото © Reddit / Spudnut
"Вот это узор!" — YellowSubWinnie.
Фото © Reddit / YellowSubWinnie
"Ого, кто-нибудь знает, что это такое?" — Mushrooms.
Фото © Reddit / Mushrooms
"Забрели на такую вот сказочную полянку в лесу", — MalhamTarn.
Фото © Reddit / MalhamTarn
"Смотрите, какого монстра мы урвали! Весит 652 грамма!" — Cosmicwinkle.
Фото © Reddit / Cosmicwinkle
"Папа прислал фото, на котором он отдыхает в "волшебном кольце", — mycatdoesntlikeme.
Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme
"Сегодня нашла такой вот ежовик. Весит почти 15 кг!" — CleverDuck.
Фото © Reddit / CleverDuck
"Сегодня на старом полене нашёл такой вот симпатичный грибной ансамбль", — Paragraph1.
Фото © Reddit / Paragraph1
"Ещё никогда не находил такой огромный летипорус. Этот отрыл в Биг Бэе, Мичиган", — Minute-Implement3212.
Фото © Reddit / Minute-Implement3212
"А что это тут у нас такое?" — petroleumjellyrub.
Фото © Reddit / petroleumjellyrub
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Reddit / Minute-Implement3212, Spudnut