Авраам Руссо заявил, что может определять болезни по ногтям и языку

Певец Авраам Руссо заявил, что обладает уникальными способностями. Исполнитель заверил, что якобы умеет определять болезнь по ногтям и языку человека.

"Закончил интересную методику по ногтям и языку. Это пятитысячелетняя китайская методика. Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его", — отметил артист в интервью Пятому каналу.

Руссо ещё несколько лет назад начал изучать нетрадиционную медицину. Кроме того, певец создал свой вебинар под названием "Дух, душа и тело", на котором делился опытом и знаниями.