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20 мая, 08:34

Авраам Руссо заявил, что может определять болезни по ногтям и языку

Певец Авраам Руссо заявил, что обладает уникальными способностями. Исполнитель заверил, что якобы умеет определять болезнь по ногтям и языку человека.

"Закончил интересную методику по ногтям и языку. Это пятитысячелетняя китайская методика. Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его", — отметил артист в интервью Пятому каналу.

Авраам Руссо вновь оказался в больнице

Авраам Руссо вновь оказался в больнице

Руссо ещё несколько лет назад начал изучать нетрадиционную медицину. Кроме того, певец создал свой вебинар под названием "Дух, душа и тело", на котором делился опытом и знаниями.

Ранее вокалист группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, как вызвать вдохновение. Чтобы оно пришло, нужно отложить все дела и "скрипеть мозгами" на протяжении нескольких часов.

Обложка ©

ТАСС / Афонина Елена

Иван Косицын
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