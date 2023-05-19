Вокалист Jane Air рассказал, как вызвать вдохновение

Вдохновение — это творческий подъём, который не происходит просто так. Чтобы оно пришло, нужно отложить все дела и "скрипеть мозгами" на протяжении нескольких часов. Об этом рассказал продюсер и вокалист группы Jane Air Антон Лиссов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Не бывает такого, чтобы ты шёл, тебя осенило и ты бросился выпрашивать салфетку в кафе, чтобы записать гениальные строчки. Чтобы пришло вдохновение, надо отложить все дела, сесть писать, начать скрипеть мозгами, тогда часа через три-четыре может случиться подъём. А может и не случиться. Но если не пробовать, то развития группы не будет", — объяснил музыкант.

По словам Лиссова, увлечение музыкой у него появилось после обещания мамы, что он станет душой компании, если выучит хотя бы четыре аккорда на гитаре. А сегодня его узнают на улице. Продюсер назвал петербургских фанатов очень воспитанными и ненавязчивыми, поэтому внимание его не раздражает.

Лиссов стал ведущим церемонии вручения премии "Лучший альбом Петербурга", которая сегодня проводится на Книжном салоне. Мероприятие организовал "Петербургский дневник" и фонд "Новая культура". Певец также отметил, что в последнее время мало читает, но если руки доходят, то выбор падает на классику.