Петербургский театр Пэжо решил масштабно отпраздновать тридцатилетие

Старейший профессиональный уличный театр РФ "Странствующие куклы господина Пэжо" из Санкт-Петербурга готовится масштабно отметить тридцатилетие. На неделю Северная столица погрузится в по-настоящему праздничную атмосферу. В город съедутся уличные театры из разных регионов, чтобы показать 20 спектаклей, которые в своё время ставила художественный руководитель и режиссёр кукол Пэжо Анна Шишкина, также известная как Матушка Медоуз.

Кроме того, будут работать карнавальная почта и мастерская, для всех желающих пройдёт множество лекций, семинаров и мастер-классов. Торжественное открытие планируется в День города, 27 мая.

Главный инструмент артистов Пэжо — это маски, которые они делают своими руками.

"Будучи магическим, даже ритуальным артефактом, "вещью в себе", маска — неотъемлемый атрибут карнавала, а мы всё-таки карнавальный театр. А ещё мы команда полипрофессионалов, каждый из которых, помимо актёрского ремесла, владеет и техническим: сваркой, бутафорским делом, умением моделировать и шить костюмы. В нашем театре сейчас более трёхсот масок из всевозможных материалов — от папье-маше, текстиля, пластика, до железа, мусора и даже трёхсотлетнего дуба!", — приводит слова Шишкиной газета "Петербургский дневник".