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16 мая, 12:48

Символу Книжного салона в Петербурге выбрали кошачье имя

Символ Книжного салона в Петербурге получил имя Кот Книгодворский

Символом Книжного салона, который 18 мая откроется на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, стал кот-учёный Кот Книгодворский. Это имя выбрал председатель городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, пишет газета "Петербургский дневник".

Символ XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона – 2023 Кот Книгодворский. Фото © VK / "Книжный салон на Дворцовой"

Символ XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона – 2023 Кот Книгодворский. Фото © VK / "Книжный салон на Дворцовой"

Жители Северной столицы присылали разные варианты имени будущего символа мероприятия. Так, например, в списке были Мурчитай, Книголов и Книжыч.

Участники Книжного салона в Петербурге смогут написать рассказ с помощью ИИ

Участники Книжного салона в Петербурге смогут написать рассказ с помощью ИИ

Книжный салон пройдёт на Дворцовой площади с 18 по 21 мая включительно. Он будет работать с 11:00 до 20:00. Гости мероприятия смогут посетить ярмарку, встретиться с известными писателями, побывать на презентациях новых книг, послушать выступления музыкантов и перекусить в фуд-корте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге во время Книжного салона усилят меры безопасности. В частности, за порядком будут следить служебные собаки.

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Book-salon.online

Никита Никонов
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