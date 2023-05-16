Символу Книжного салона в Петербурге выбрали кошачье имя

Символом Книжного салона, который 18 мая откроется на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, стал кот-учёный Кот Книгодворский. Это имя выбрал председатель городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, пишет газета "Петербургский дневник".

Символ XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона – 2023 Кот Книгодворский. Фото © VK / "Книжный салон на Дворцовой"

Жители Северной столицы присылали разные варианты имени будущего символа мероприятия. Так, например, в списке были Мурчитай, Книголов и Книжыч.

Книжный салон пройдёт на Дворцовой площади с 18 по 21 мая включительно. Он будет работать с 11:00 до 20:00. Гости мероприятия смогут посетить ярмарку, встретиться с известными писателями, побывать на презентациях новых книг, послушать выступления музыкантов и перекусить в фуд-корте.