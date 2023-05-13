В Петербурге во время Книжного салона усилят меры безопасности

Организаторам Книжного салона на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в этот раз придётся усилить меры безопасности во время мероприятия. Об этом заявил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

"Весь проход будет осуществляться через специальные рамки, которые на самом деле уже стали привычными. Всех посетителей призываем не бояться служебных собак, которые тоже будут выполнять свою работу. Они милые и ласковые, и от них не стоит ждать проблем, поэтому прошу отнестись с пониманием к их наличию на площади", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Рябовол надеется, что Книжный салон состоится без происшествий и Северной столице удастся сохранить традицию его проведения на Дворцовой площади на многие годы.