Чижик-пыжик, кот, сова или лев: В Петербурге выбирают талисман Книжного салона

XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые в своей истории обретёт талисман. При этом выберут его сами жители Северной столицы на онлайн-голосовании, которое запускает газета "Петербургский дневник".

Фестиваль пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади, где посетителей встретит новый символ книжной ярмарки, с которым можно будет пообщаться и сфотографироваться.

Варианты талисмана Санкт-Петербургского международного книжного салона. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Наш маскот — это символ салона, его, так сказать, сказочное живое воплощение. Мы нашли прекрасную художницу Тамару Костюк, и она так вдохновилась, что буквально за несколько дней отрисовала четырёх персонажей: учёного кота, мудрую сову, петербургского льва и чижика-пыжика", — рассказали организаторы мероприятия.

Голосование уже началось и продлится до 2 мая. Также в этом году Книжному салону будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под классическую музыку в ночь с 19 на 20 мая.