Символом Книжного салона в Петербурге решили сделать кота-учёного
Символ XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона – 2023 © VK / Книжный салон на Дворцовой
Главным символом XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона станет кот-учёный. Именно за него отдано больше всего голосов — свыше трёх с половиной тысяч. В общей сложности в выборе маскота участвовало 11 тысяч горожан.
Как уточняет газета "Петербургский дневник", в 2023 году организаторы подготовили для гостей книжной ярмарки сюрприз: теперь все посетители смогут сфотографироваться с ростовой куклой в виде кота-учёного. Осталось выбрать имя новому герою, в соцсетях подписчики группы Книжного салона могут предложить варианты.
Лайф напоминает, что фестиваль пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году Книжному салону будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты". Помимо кота-учёного в голосовании на главный символ салона участвовали петербургский лев, мудрая сова и чижик-пыжик.