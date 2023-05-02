Символом Книжного салона в Петербурге решили сделать кота-учёного

Главным символом XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона станет кот-учёный. Именно за него отдано больше всего голосов — свыше трёх с половиной тысяч. В общей сложности в выборе маскота участвовало 11 тысяч горожан.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", в 2023 году организаторы подготовили для гостей книжной ярмарки сюрприз: теперь все посетители смогут сфотографироваться с ростовой куклой в виде кота-учёного. Осталось выбрать имя новому герою, в соцсетях подписчики группы Книжного салона могут предложить варианты.