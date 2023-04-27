Россияне смогут погадать на книгах и заглянуть в "Зеркало жизни"

"Гадающая по книге" нейросеть и новые мультимедийные инсталляции украсят пространство Книжного салона на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в этом году. Сенсорные столы на мероприятии помогут гостям найти нужное издательство и посмотреть расписание.

Одной из новинок будет инсталляция "Шрифт Брайля", которая расскажет посетителям, как им пользоваться. При активации на экране появятся приветствие, инструкция и задание.

"Гость набирает слова на клавиатуре со шрифтом Брайля. Уровень сложности каждого слова отличается, переходя от простого и короткого к более сложному", — рассказали газете "Петербургский дневник" организаторы мероприятия.

Инсталляция "Зеркало жизни" позволит посетителю выставки увидеть свой портрет, состоящий из букв, цифр и других символов. Изображение можно будет отправить себе на электронную почту. А посоревноваться с ИИ можно на инсталляции "Бесконечный рассказ": гость начнёт печатать на печатной машинке свой текст, а нейросеть — продолжит.