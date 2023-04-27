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27 апреля, 14:51

Россияне смогут погадать на книгах и заглянуть в "Зеркало жизни"

Гости Книжного салона заглянут в "Зеркало жизни" и погадают с нейросетью на книге

<p>Макет инсталляции "Шрифт Брайля". Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-04-27/na-knizhnom-salone2023-mozhno-budet-pogadat-na-knigah-i-zaglyanut-v-zerkalo-zhizni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Макет инсталляции "Шрифт Брайля". Обложка © Газета "Петербургский дневник"

"Гадающая по книге" нейросеть и новые мультимедийные инсталляции украсят пространство Книжного салона на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в этом году. Сенсорные столы на мероприятии помогут гостям найти нужное издательство и посмотреть расписание.

Одной из новинок будет инсталляция "Шрифт Брайля", которая расскажет посетителям, как им пользоваться. При активации на экране появятся приветствие, инструкция и задание.

"Гость набирает слова на клавиатуре со шрифтом Брайля. Уровень сложности каждого слова отличается, переходя от простого и короткого к более сложному", — рассказали газете "Петербургский дневник" организаторы мероприятия.

Инсталляция "Зеркало жизни" позволит посетителю выставки увидеть свой портрет, состоящий из букв, цифр и других символов. Изображение можно будет отправить себе на электронную почту. А посоревноваться с ИИ можно на инсталляции "Бесконечный рассказ": гость начнёт печатать на печатной машинке свой текст, а нейросеть — продолжит.

Многим понравится и привычное гадание по книге, но отвечать на сокровенные вопросы будет искусственный интеллект. Гость просто выберет произведение, номер страницы и строки, а нейросеть сгенерирует в ответ изображение.

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Лайф напоминает, что фестиваль пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году Книжному салону будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты". Также фестиваль впервые в истории обретёт свои талисман, который до 2 мая выберут сами петербуржцы. В голосовании пока лидирует учёный кот.

Ирина Фальке
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