Учёный кот лидирует в голосовании за талисман Книжного салона в Петербурге
Учёный кот лидирует в голосовании за талисман XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона. На втором месте — чижик-пыжик, замыкает тройку петербургский лев, далее идёт мудрая сова, сообщает газета "Петербургский дневник". До 2 мая на сайте издания можно проголосовать за одного из этих четырёх персонажей.
Варианты талисмана Санкт-Петербургского международного книжного салона. Фото © Газета "Петербургский дневник"
Примечательно, что маскот впервые украсит Книжный салон. Организаторы отметили, что посетители смогут пообщаться и сфотографироваться с новым талисманом.
Лайф напоминает, что фестиваль пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году Книжному салону будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты".
ТАСС / Роман Пименов