Учёный кот лидирует в голосовании за талисман Книжного салона в Петербурге

Учёный кот лидирует в голосовании за талисман XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона. На втором месте — чижик-пыжик, замыкает тройку петербургский лев, далее идёт мудрая сова, сообщает газета "Петербургский дневник". До 2 мая на сайте издания можно проголосовать за одного из этих четырёх персонажей.

Варианты талисмана Санкт-Петербургского международного книжного салона. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Примечательно, что маскот впервые украсит Книжный салон. Организаторы отметили, что посетители смогут пообщаться и сфотографироваться с новым талисманом.