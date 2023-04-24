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24 апреля, 16:27

Учёный кот лидирует в голосовании за талисман Книжного салона в Петербурге

Учёный кот лидирует в голосовании за талисман XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона. На втором месте — чижик-пыжик, замыкает тройку петербургский лев, далее идёт мудрая сова, сообщает газета "Петербургский дневник". До 2 мая на сайте издания можно проголосовать за одного из этих четырёх персонажей.

Варианты талисмана Санкт-Петербургского международного книжного салона. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Варианты талисмана Санкт-Петербургского международного книжного салона. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Примечательно, что маскот впервые украсит Книжный салон. Организаторы отметили, что посетители смогут пообщаться и сфотографироваться с новым талисманом.

В Эрмитажном театре Петербурга состоится гала-концерт звёзд балета

В Эрмитажном театре Петербурга состоится гала-концерт звёзд балета

Лайф напоминает, что фестиваль пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году Книжному салону будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты".

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Никита Осипов
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