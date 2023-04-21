КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 15:02

В Эрмитажном театре Петербурга состоится гала-концерт звёзд балета

<p>В Эрмитажном театре пройдёт гала-концерт звёзд балета. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-04-21/v-ermitazhnom-teatre-proydet-galakontsert-zvezd-baleta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

В Эрмитажном театре пройдёт гала-концерт звёзд балета. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Российские звёзды балета дадут гала-концерт 24 апреля на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Премьера приурочена к Международному дню танца и 150-летию композитора Сергея Рахманинова и пройдёт в рамках фестиваля "Классика и современность", сообщает газета "Петербургский дневник".

Концерт рассчитан как на знатоков балета, так и на любителей. Зрители познакомятся с шедеврами мировой танцевальной классики и народно-сценической хореографией. Также организаторы устроят премьерный показ балета "Первая любовь" под композицию Рахманинова.

Выступать на сцене будут народный артист России худрук Новосибирского театра оперы и балета Фарух Рузиматов, народная артистка РФ прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, премьер Мариинского театра Андрей Ермаков, первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов и многие другие.

На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib после реакции депутатов на его поддержку Украины. Выступление алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова было запланировано на площадке КСК "М-1 Арена" 25 апреля.

Татьяна Миссуми
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