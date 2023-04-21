В Эрмитажном театре Петербурга состоится гала-концерт звёзд балета

Российские звёзды балета дадут гала-концерт 24 апреля на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Премьера приурочена к Международному дню танца и 150-летию композитора Сергея Рахманинова и пройдёт в рамках фестиваля "Классика и современность", сообщает газета "Петербургский дневник".

Концерт рассчитан как на знатоков балета, так и на любителей. Зрители познакомятся с шедеврами мировой танцевальной классики и народно-сценической хореографией. Также организаторы устроят премьерный показ балета "Первая любовь" под композицию Рахманинова.

Выступать на сцене будут народный артист России худрук Новосибирского театра оперы и балета Фарух Рузиматов, народная артистка РФ прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, премьер Мариинского театра Андрей Ермаков, первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов и многие другие.