В Эрмитажном театре Петербурга состоится гала-концерт звёзд балета
В Эрмитажном театре пройдёт гала-концерт звёзд балета. Фото © Газета "Петербургский дневник"
Российские звёзды балета дадут гала-концерт 24 апреля на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Премьера приурочена к Международному дню танца и 150-летию композитора Сергея Рахманинова и пройдёт в рамках фестиваля "Классика и современность", сообщает газета "Петербургский дневник".
Концерт рассчитан как на знатоков балета, так и на любителей. Зрители познакомятся с шедеврами мировой танцевальной классики и народно-сценической хореографией. Также организаторы устроят премьерный показ балета "Первая любовь" под композицию Рахманинова.
Выступать на сцене будут народный артист России худрук Новосибирского театра оперы и балета Фарух Рузиматов, народная артистка РФ прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, премьер Мариинского театра Андрей Ермаков, первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов и многие другие.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib после реакции депутатов на его поддержку Украины. Выступление алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова было запланировано на площадке КСК "М-1 Арена" 25 апреля.