На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

Совсем скоро в столичной подземке откроются ещё несколько специальных площадок для выступлений музыкантов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что проект "Музыка в метро" работает с декабря прошлого года на Большой кольцевой линии (БКЛ). Площадки, на которых выступают артисты, есть на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". За это время там прошло свыше трёх тысяч выступлений.

"Музыка в метро" даёт возможность артистам найти свою аудиторию, а пассажирам — насладиться музыкой во время поездки. После открытия второго участка БКЛ мы планируем добавить к проекту ещё несколько новых станций", — приводит пресс-служба столичного Дептранса слова Ликсутова.