ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 10:26

На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

Совсем скоро в столичной подземке откроются ещё несколько специальных площадок для выступлений музыкантов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что проект "Музыка в метро" работает с декабря прошлого года на Большой кольцевой линии (БКЛ). Площадки, на которых выступают артисты, есть на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". За это время там прошло свыше трёх тысяч выступлений.

"Музыка в метро" даёт возможность артистам найти свою аудиторию, а пассажирам — насладиться музыкой во время поездки. После открытия второго участка БКЛ мы планируем добавить к проекту ещё несколько новых станций", — приводит пресс-служба столичного Дептранса слова Ликсутова.

Узнать о вакансиях в столичном метро теперь можно с помощью проездного

Узнать о вакансиях в столичном метро теперь можно с помощью проездного

Ранее в московском метро назвали самые необычные потеряшки за 70 лет. Примечательно, что чаще всего пассажиры оставляют свои вещи по пятницам, а в целом более забывчивыми являются мужчины, нежели представительницы прекрасного пола.

Обложка ©

Telegram / Дептранс Москвы

Наталья Исакова
  • Новости
  • Метро
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров