В метро назвали самые необычные потеряшки за 70 лет, и непонятно, как их можно оставить

Складу забытых вещей Московского метрополитена 20 марта исполнилось 70 лет. За это время сотрудники подземки сделали немало интересных, а порой и крайне необычных находок. В этой связи Дептранс Москвы в соцсетях поделился статистикой, которая была собрана за годы работы склада.

"Самая маленькая вещь, которая когда-либо попадала на склады, — слот для сим-карты, самая крупная и тяжёлая — гидравлическая тележка для перемещения грузов вручную на поддонах", — отмечается в публикации.

Примечательно, что чаще всего пассажиры оставляют свои вещи по пятницам, а в целом более забывчивыми являются мужчины, нежели представительницы прекрасного пола. Совсем недавно начала работу Большая кольцевая линяя (БКЛ), однако за это время пассажиры успели оставить на ней 193 вещи, самыми интересными среди которых стали купальник, игровой набор "Раскопки", подарочный набор "Исполнение желаний" и медицинский снимок.

Добавим, что первый склад забытых вещей появился в 1953 году на станции "Комсомольская", однако уже сейчас потеряшки доставляются на три крупных склада на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". Отметим, что узнать о потерянных в метро, МЦК, МЦД или наземном транспорте вещах можно по телефону 3210, через обращение в приложении "Метро Москвы", а также с помощью чат-бота Александры в Telegram.