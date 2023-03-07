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7 марта, 11:56

Потерявшийся в метро Петербурга рыжий пёс нашёл новую семью

<p>Рыжий пёс Филя. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-187911305_1608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургское метро"</a></p>

Рыжий пёс Филя. Обложка © VK / "Петербургское метро"

Житель Санкт-Петербурга, который потерял рыжего пса в январе на одной из станций метро, так и не вернулся за питомцем, однако хвостатый больше не унывает, так как нашёл новую семью. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

До определения в новую семью рыжик находился в клинике "Филмора". Там ветеринары собирались его стерилизовать, а потом выпустить на улицу. Однако после операции пса забрали и поместили на платную передержку за городом.

"В воскресенье приехали знакомиться всей семьёй и уехали вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя! Семья очень замечательная!" — говорится в сообщении.

С новой семьёй сразу же пообщался кинолог, рассказал обо всех особенностях милого рыжика. Теперь же хозяева готовы работать с Филей, а главное, любить его.

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Напомним, 9 января в Петербурге на конечной станции метро "Купчино" потерялся пёс. Хвостатого грустного рыжика обнаружили сотрудники метрополитена и передали его полицейским.

Светлана Оперук
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