На Урале у пострадавшего от рук треш-стримера кота обнаружили опасные вирусы

У кота, над которым издевался его хозяин — треш-стример из Свердловской области, обнаружили вирусы иммунодефицита кошек и лейкемии. Об этом сообщил благотворительный фонд "Зоозащита".

"К сожалению, анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек (аналог человеческого вируса ВИЧ) плюс вирус лейкемии. Неудивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да ещё и периодически на самовыгуле", — указали в фонде.

Там предполагают, что кот мог подхватить вирус и на улице. Его общее самочувствие сейчас в норме. Питомец ест, пьёт и ходит в туалет. Он находится в стационаре в одной из ветклиник Екатеринбурга. Волонтёры подали заявление на владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в Интернете.