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15 марта, 16:31

Пассажир забыл в московском транспорте двухметровую игрушку Гусь-Обнимусь

<p>В московском транспорте нашли забытую игрушку Гусь-Обнимусь. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

В московском транспорте нашли забытую игрушку Гусь-Обнимусь. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники общественного транспорта в Москве нашли и передали на склад забытых вещей плюшевую игрушку Гусь-Обнимусь. Об этом сообщил столичный Дептранс. Стоит отметить, что высота игрушки — 190 сантиметров.

"Если это именно вы забыли своего друга, то он ждёт вас на одном из наших складов", — сказано в сообщении департамента в телеграм-канале.

Там добавили, что узнать о потерянных в метро, МЦК, МЦД или наземном транспорте вещах можно по телефону 3210, через обращение в приложении "Метро Москвы", а также с помощью чат-бота Александры в Telegram. Склады забытых вещей работают каждый день с 8:00 до 20:00.

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Илья Суриков
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