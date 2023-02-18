"Обращение к "детской" безмятежности": В Госдуме объяснили небывалую популярность игрушки Гусь-Обнимусь
В Госдуме объяснили популярность игрушки Гусь-Обнимусь нехваткой тепла и ласки у людей
Игрушка Гусь-Обнимусь стала очень популярной в России, потому что людям не хватает тепла и ласки. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы, заместитель координатора межфракционной рабочей группы ГД по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.
"Проявление архетипичности сознания. При высокой тревожности в условиях урбанизации и распада традиционных отношений не хватает тепла и ласки. Обращение к детской безмятежности, простоте и покою, как желание поехать к бабушке в деревню, к милым братьям меньшим", — отметил депутат.
Гаврилов также считает, что тяга к таким игрушкам возникает ещё из-за того, что люди не могут завести домашнее животное и вместо этого покупают плюшевых гусей.
Ранее Лайф писал, что перед Новым годом продажи детской игрушки Гусь-Обнимусь увеличились в два раза.